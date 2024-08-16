Обвиняемой в дискредитации армии Дарье Козыревой продлили арест на полгода

Петроградский районный суд Петербурга 16 августа продлил арест петербурженке Дарье Козыревой, обвиняемой в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), сообщила группа поддержки обвиняемой в Telegram-канале. Заключение под стражей продлили сразу на полгода, до 8 февраля 2025 года.

Козырева находится в СИЗО с февраля. Поводом для возбуждения дела стала ее акция у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко неподалеку от станции метро "Петроградская". Там она оставила плакат с выдержкой из стихотворения. В августе ей добавили эпизод о повторной дискредитации Вооруженных сил России из-за ее интервью,

По существу рассматривать дело Козыревой начнут в Петроградском районном суде 22 августа. Статья о повторной дискредитации армии предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет или штраф.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру