"Яблоко" предложило разрешить фракциям выступать на ежегодном отчете губернатора

Фракция "Яблоко" предложила внести изменения в регламент заседаний Заксобрания, следует из данных на сайте петербургского парламента. Опубликованный 16 августа проект предусматривает возможность выступлений представителей фракций во время ежегодного отчета губернатора перед депутатами.

Проект дополняет существующий регламент новым разделом "Порядок заслушивания ежегодного отчета губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности правительства Санкт-Петербурга". Новелла предусматривает разделение мероприятия на три части. Сперва выступает глава города, затем он отвечает на вопросы от фракций, а под конец депутаты получают возможность самостоятельно высказаться по интересующим их проблемам. Предполагается, что, как и в случае с вопросами, каждой фракции будет положено одно выступление.

В приложенном к проекту юридическом заключении говорится, что предложение нуждается в уточнении и доработке.

О необходимости изменить существующий формат ежегодного отчета губернатора в середине мая заявил лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Александр Шишлов. Идею он озвучил на следующий день после отчета градоначальника, которое в 2024 году состоялось в БКЗ "Октябрьский".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру