На станции "Площадь Александра Невского-1" вновь образовалась пробка

На станции петербургского метрополитена "Площадь Александра Невского-1" опять возникли проблемы из-за закрытия станций "Достоевская" и "Спасская", об этом 16 августа пишет 78.ru.

Толпа пассажиров скопилась на самой станции, но самая сложная ситуация, по словам очевидцев, именно на пересадочном узле с оранжевой на зеленую ветку метро.

Тоже самое наблюдалось и утром 16 августа. Тогда на оранжевой ветке закрылись станции "Площадь Александра Невского-1", "Ладожская" и "Проспект Большевиков".

Напомним, что "Спасская" будет закрыта до 19 августа, а "Достоевская" до 17 августа из-за введения в систему метро станции "Горный институт".

Фото: ЗАКС.Ру