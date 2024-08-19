Миллионы на бесплатный спорт: сколько муниципалы тратят на занятия для жителей

Петербуржцам вовсе не обязательно тратить средства из личного бюджета на физическую активность. Городские муниципалитеты нередко сами организуют проведение различных занятий и соревнований — от турниров по футболу до плавания в бассейнах и фитнеса во дворе. Как полагается в таких случаях, информация об этом находит отражение на портале госзакупок. ЗАКС.Ру изучил подобные контракты, заключенные в 2024 году.

Закупки оптовые и розничные

С начала 2024 года муниципалитеты Петербурга разместили на портале 49 закупок на тему организации спортивных мероприятий и проведения физкультурных занятий с местными жителями. В большинстве случаев контракты уже заключены, причем нередко по ценам заметно ниже изначальных. Однако же бывают и такие ситуации, когда отклонение итоговой суммы контракта от первоначальной минимальное или же попросту отсутствует.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 45 млн рублей, при этом максимальная цена закупок суммарно оказалась на два миллиона рублей больше.

За редким исключением стоимость спортивной закупки может исчисляться десятками или сотнями тысяч рублей. Бывает, что порядок цифр может достигать нескольких миллионов рублей, однако такие случаи, во-первых, довольно редки, а во-вторых, это больше касается закупок на проведение нескольких мероприятий. Некоторые из них, к тому же, вовсе могут не иметь никакого отношения к физкультуре.

К примеру, в марте местная администрация МО "Звездное" разместила закупку на услуги по организации праздничных, досуговых и иных мероприятий на общую сумму 9,4 млн рублей. Из 22 мероприятий только три относились к сфере спорта — это проведение учебных стрельб (270 тысяч рублей), спортивный праздник "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена" (320 тысяч рублей) и первенство по настольному хоккею (200 тысяч рублей). Их общая стоимость составила 790 тысяч рублей.

День поселка Металлострой отпразднуют, в том числе, утренней зарядкой, проведением семейных "Веселых стартов" и показательными выступлениями скейтбордистов. Стоимость заключенного местной администрацией контракта составила 5,8 млн рублей. В свою очередь, в МО "Комендантский аэродром" за 3,5 млн рублей заключили контракт на организацию и проведение 12 мероприятий. Из их числа к спорту относилось только соревнование "Мама, папа, я — спортивная семья". Стоимость единственного мероприятия, согласно документации, составила 200 тысяч рублей.

В целом перечисленные затраты непосредственно на спорт не выбиваются из общей череды аналогичных закупок, размещаемых поодиночке другими муниципалитетами.

Муниципальные футбол и киберспорт

С другой стороны, бывает и так, что "оптовая" закупка муниципалитета оказывается полностью или в большей степени посвящена спорту и физкультуре. Самые крупные такие контракты заключали в МО "Сосновая Поляна" (2,9 млн рублей), МО "Поселок Понтонный" (2,8 млн рублей) и в МО "Поселок Шушары" (2,7 млн рублей).

Для жителей "Сосновой Поляны", в частности, организуют серию футбольных турниров, мероприятия по плаванию и велоспорту, турниры по городошному спорту, лапте и игре в петанк. Соревнования по футболу проведут и в "Шушарах", а кроме того устроят турниры по баскетболу, волейболу и хоккею, шахматные турниры и четыре спортивно-дворовые мероприятия.

Футбольные состязания в обоих муниципалитетах предполагается провести с участием судейских бригад и под врачебным надзором. Организаторы должны обеспечить участников соревнований водой или напитками. Отдельно оговаривается необходимость награждения победителей кубками и медалями.

Несколько иначе подходят к формированию списка состязаний в "Понтонном". Там также организуют чемпионат по футболу, но вместе с ним проводят чемпионаты по настольному теннису, товарищеские матчи по хоккею, лыжный пробег и целую серию турниров по киберспорту.

Награды тоже не бесплатны

Организация спортивных соревнований подразумевает в том числе и награждение победителей. Как правило, призы "зашиваются" в закупки, к которым относятся, но порой их приобретают отдельно.

Подобным образом поступило МКУ "Лахта-Ольгино". В минувшем мае учреждение заключило шесть контрактов на закупку наград для победителей состязаний, проводимых в муниципалитете. Общая их сумма составила 216 тысяч рублей, размер минимальной не дотянул до шести тысяч рублей, максимальная составила 78 тысяч рублей ровно. Для призеров приобрели ежедневники и блокноты, напульсники, поясные сумки, пластиковые позолоченные фигурки, брелоки-фонарики, настенные календари и полтысячи государственных флагов с гербом.

В МО "Северный" победителей спортивных соревнований награждали более традиционными подарками. За 6,8 тысячи рублей муниципалы получили шесть комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также отдельно 54 медали.

Экстрим и "Зарница"

В некоторых муниципалитетах не ограничиваются привычными видами физической активности и проводят для жителей мероприятия по экстремальным видам спорта. Другие же, как видно, предпочитают военно-спортивную тематику и потому организуют "Зарницы".

Так, администрация МО "Поселок Молодежное" заплатила подрядчику 450 тысяч рублей за проведение соревнований по экстремальным видам спорта на территории округа. Среди прочего, за эти деньги подрядчик должен был накормить участников мини-пиццами и сосисками в тесте и предоставить футболки, наградные кубки, медали и грамоты. В "Шушарах" контракт на проведение летом мероприятия и двух мастер-классов для любителей экстрима заключили за 680 тысяч рублей. Среди возможных направлений муниципалы упоминали паркур, скейтбординг и BMX, в документации уточняли, что рампы для BMX должны быть рассчитаны на различные возрастные категории участников.

В МО "Семеновский" остановили выбор на боевых единоборствах. Здесь заключили контракт на проведение в спорткомплексе на Звенигородской улице фестиваля Российского союза боевых искусств. Подобное здесь не в диковинку: похожее мероприятие в муниципалитете проводили в октябре 2023 года.

Отдельной популярностью у муниципалитетов пользуется проведение "Зарниц". Так, МО "Поселок Парголово" потратило 1,1 млн рублей на организацию трех таких мероприятий. Согласно условиям закупки, игры рассчитаны на, как минимум, 405 участников старше 14 лет. Каждое мероприятие состоит из семи этапов, среди которых марш-бросок на бронетехнике, пневматический стрелковый тир, неполная сборка автомата Калашникова, метание гранат и интерактивная викторина по истории отечественного вооружения.

Администрация МО "Финляндский округ" потратила на "Зарницу" 290 тысяч рублей и еще 140 тысяч рублей — на две экскурсии с военно-исторической тематикой. Среди закупок администрации МО "Поселок Комарово" нашлось проведение спортивной игры "Зарничка", ее проведение оценили в 220 тысяч рублей.

От физкультуры во дворах до бассейнов и катка

Проведением соревнований и турниров спортивная жизнь в муниципалитетах не исчерпывается. Львиная доля закупок относится к проведению различных оздоровительных мероприятий для жителей, многие из которых проводятся прямо во дворах.

Так, в МО "Город Пушкин" потратили 572 тысячи рублей на организацию утренних зарядок для местных жителей. Занятия проводятся по субботам в Буферном и Отдельном парках, а также у дома № 25 по Красносельскому шоссе, их проведение расписано до конца ноября.

Популярностью среди муниципалов пользуются занятия по скандинавской ходьбе. На проведение мастер-классов по ней для местных жителей в МО "Северный" потратили 343 тысячи рублей. Исполнитель должен провести 62 мероприятия в срок до середины декабря. В МО "Остров Декабристов" на тренировки по скандинавской ходьбе потратили 200 тысяч рублей. Кроме того, в 125 тысяч рублей обошлись местной администрации занятия йогой для жителей острова.

Стоимость 58 занятий по физкультуре и скандинавской ходьбе в МО "Город Колпино" составила 237 тысяч рублей. В МО № 72 из местного бюджета на проведение занятий по фитнес-йоге и по оздоровительной гимнастике выделили совокупно 232 тысячи рублей.

Жители некоторых муниципальных округов могут рассчитывать на бесплатные занятия плаванием. В 2024 году на посещение бассейна администрация МО "Поселок Усть-Ижора" выделила 949 тысяч рублей, администрация МО "Поселок Саперный" — 903 тысячи рублей. Кроме них, аналогичными закупками отметились администрация МО "Поселок Петро-Славянка" (264 тысячи рублей) и МКУ "Социальный центр "Радуга"". Последнее потратило 448 тысяч рублей на бассейн для жителей МО № 7.

Впрочем, одними только бассейнами дело не ограничивается, здесь все зависит от самих муниципалов. Например, в МО "Шушары" предпочли организовать для жителей катания на крытом катке. Стоимость шести двухчасовых занятий составила 344 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру

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