Комфин: В 2025 году бюджет Петербурга составит 1,283 трлн рублей

Доходы бюджета Петербурга в 2024 году окажутся на 67,9 млрд рублей больше, чем планировались. Чиновники рассчитывают, что в 2025 году казна города составит 1,283 трлн рублей, а в следующие два года обогатиться еще на 5,9-6,6%, пишет "Фонтанка.ру". Такие прогнозы 19 августа предоставили в комитете финансов в ходе "нулевых чтений".

В комитете отметили, что в 2025 году расходы бюджета могут составить 1,249 трлн рублей. На адресную инвестиционную программу пойдет 233,7 млрд рублей. Также запланированы крупные траты на развитие образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Напомним, что на текущий момент план по доходам на 2024 год выполнен на 64,1%. Из них 63,8% — собственные доходы города без безвозмездных поступлений.

Сегодня начались "нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2025 год. На них глава комитета по тарифам Алексей Малухин заявил, что в следующем году вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги.

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