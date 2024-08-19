Глава ФТС проведал в Петербурге детей российских таможенников из Курской области

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерий Пикалев побывал у детей сотрудников таможни, которых эвакуировали в Петербург из Курской области, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Пикалев приехал на базу отдыха в Петербурге, куда разместили детей по поручению губернатора города Александра Беглова.

Как отметил глава ФТС, дети находятся в отличных условиях, а также у них есть насыщенная программа отдыха. Он поблагодарил Беглова за оперативное решение вопроса.

"Я очень признателен Александру Дмитриевичу Беглову за оперативную реакцию на моё обращение, за участие в судьбе наших детей. Этот искренний, глубоко человеческий поступок – пример настоящего патриотизма, отеческой заботы о наших детях, их настоящем и будущем", – сказал Пикалев.

Группу подростков в возрасте от 12 до 17 лет на базе приняли 17 августа. Там они пробудут до 31 числа.

Фото: ЗАКС.Ру