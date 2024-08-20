Еще один УИК в Петербурге назвали в честь погибшего участника СВО

В Петербурге имя погибшего участника спецоперации присвоили избирательному участку № 1326, соответствующее решение приняли члены Горизбиркома на заседании 20 августа. Вопрос о наречении УИК в честь Петра Шмелева был первым в повестке дня.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин в краткой речи сообщил, что Шмелев работал в избирательной системе с 2016 года. В период с 2017 по 2019 годы он возглавлял УИК № 1326, позже он перешел на пост заместителя ТИК № 48. На СВО Шмелев отправился добровольцем, погиб в бою 10 июня 2024 года. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Рабочая группа по вопросу присвоения избирательному участку статуса именного единогласно поддержала инициативу назвать УИК в честь Шмелева. Также, по словам Мейксина, за это выступила супруга погибшего.

— Подвиг Петра Владимировича является образцом служения нашей Родине. Он был настоящим патриотом России. <...> Петр Владимирович навсегда останется для нас примером доблести, мужества и героизма. Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах, — заявил в своей речи председатель ГИК.

Участники заседания большинством голосов проголосовали за присвоение именного статуса избирательному участку, где работал Шмелев.

Ранее УИК № 1 592 назвали в честь его бывшего председателя Григория Чубко, погибшего на СВО в марте 2023 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру