Из-за жесткой посадки в Сочи самолета из Петербурга возбудили уголовное дело

Из-за жесткой посадки самолета авиакомпании Smartavia, который летел из Петербурга в Сочи, возбуждено уголовное дело, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст.286 УК РФ).

По данным следствия, при выполнении посадки самолета авиакомпании Smartavia из Петербурга в аэропорту города Сочи, он дважды совершил касание посадочной полосы хвостовой частью. Внутри в этот момент находились экипаж и пассажиры, пострадавших нет.

Напомним, что ранее Южная транспортная прокуратура тоже заинтересовалась инцидентом и поручила Сочинской транспортной прокуратуре провести проверку.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР