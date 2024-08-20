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Новости 14:21

В России заболеваемость коронавирусом выросла на 31,4% за неделю

фото ЗакС политика В России заболеваемость коронавирусом выросла на 31,4% за неделю

В России больше, чем на 30%, выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю, об этом 20 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, также растет заболеваемость ОРВИ, однако не в таком масштабе – заболеваемость с 12 по 18 августа увеличилась на 11%.

С 12 по 18 августа в стране госпитализировали с COIVID-19 1409 человек, количество госпитализаций также увеличилось на 28%. Всего зарегистрировано 13 тысяч случаев заболевания, в основном это штамм "Омикрон".

В Петербурге за неделю с коронавирусом госпитализировали 119 человек, а всего заболели 1663. Двое горожан от болезни умерли.

Фото: ЗАКС.Ру


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