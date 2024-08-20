КПРФ насчитала более 130 зарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы

Петербургское отделение КПРФ поделилось 20 августа данными о количестве зарегистрированных кандидатов на предстоящие муниципальные выборы. Согласно представленной информации, за 136 мест в муниципальных советах готовы бороться 132 представителя партии.

Всего кандидаты от КПРФ зарегистрированы на выборы в 56 муниципальных округах. Четверо выдвиженцев баллотируются в двух округах сразу, в остальных случаях кандидаты выдвинулись в одном округе каждый.

В начале июля партийное отделение уже представляло собственную статистику по выдвинутым кандидатам. Согласно распространенной информации, Компартия выставила кандидатов в 89 муниципалитетах. При этом она суммарно претендовала на 427 мандатов.

На этапе регистрации КПРФ столкнулась с многочисленными отказами территориальных избирательных комиссий из-за особенностей проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. В ТИКах заявляли, что делегаты конференции голосовали за кандидатов единым списком и не могли отказать в поддержке не понравившемуся выдвиженцу. В КПРФ говорили, что подобная возможность у участников мероприятия была.

После завершения этапа регистрации коммунисты столкнулись с несколькими попытками снять их кандидатов через суд. Истцы также аргументировали свои требования условиями проведения партконференции. В итоге в МО "Горелово" с выборов сняли всех кандидатов от партии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру