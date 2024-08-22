В Петербурге начали печатать бюллетени

В Петербурге начали печатать избирательные бюллетени, об этом 22 августа сообщил в своем Telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин. Для выборов губернатора города изготовят 3 816 000 бюллетеней, примерно столько же будет создано для выборов депутатов муниципальных советов.

Мейксин отметил, что для довыборов в Заксобрание по 18-му округу уже напечатали 159 тысяч бюллетеней.

Он также рассказал, что бюллетени защищены специальной краской, тангирной сеткой с уникальным геометрическим рисунком и микрошрифтом. На каждом бюллетене будет стоять печать участковой избирательной комиссии и подписи двух членов УИК.

С 6 по 8 сентября пройдут выборы губернатора Петербурга и депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях, а также довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Напомним, что 13 августа Горизбирком утвердил вид бюллетеня на губернаторские выборы. В нем кандидаты расположились в алфавитном порядке: действующий губернатор Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", муниципальный депутат Павел Брагин от партии "Зеленые", председатель партии "Коммунистов России" Сергей Малинкович и депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев.

Фото: ЗАКС.Ру