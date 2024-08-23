Росгвардия и ФСИН освободили заложников в ИК-19 в Волгоградской области

В Волгоградской области смогли нейтрализовать четырех заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее стало известно о том, что во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные взяли в заложники сотрудников колонии.

Ликвидацией занимались специальные подразделения Росгвардии и ФСИН по Волгоградской области. Заложников на данный момент освободили.

Напомним, что президенту России Владимиру Путину начальник ФСИН Алексей Тимченко доложил о ситуации в колонии №19 в Волгоградской области.

Фото: пресс-служба Росгвардии