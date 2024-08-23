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Новости 19:18

Бастрыкин потребовал доклад из-за отмены дел по ситуации с "Русской общиной"

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал доклад из-за отмены дел по ситуации с "Русской общиной"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от следователей доклад по обжалованию решения прокуратуры об отмене возбуждения дела в отношении полицейских, которые задержали членов "Русской общины", об этом 23 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее следователи дважды возбуждали уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении правоохранителей, задержавших сторонников "Русской общины" на Комендантском проспекте во время конфликта с таксистами-мигрантами.

Оба раза прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. По мнению ведомства, нет достаточных оснований для возбуждения дела.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить о результатах обжалования решений прокурора.

Фото: пресс-служба СК РФ


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