Федосеева вызвали в полицию из-за заявления единоросса Курбанова

Лидера петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Савву Федосеева вызвали для дачи объяснений в 78-й отдел полиции, сообщил сам общественник в своем Telegram-канале 25 августа. Федосеев уточнил, что в отделе планируется обсудить заявление об угрозах от кандидата в депутаты МО "Литейный округ" Равшанбека Курбанова. Сопровождать Федосеева будет адвокат Алексей Калугин.

"Сегодня утром дежурный из 78-го отдела вызвал меня дать объяснительные показания по "вы, наверное, догадываетесь". Ещё бы", - написал Федосеев.

Курбанов обратился в полицию после того, как неизвестные якобы начали присылать ему некие угрозы с требованием снять свою кандидатуру с муниципальных выборов. До этого по иску единоросса суд отменил решение о регистрации Саввы Федосеева в качестве кандидата в депутаты МО "Литейный округ". Поводом послужили посты в его Telegram-канале, которые истец счел незаконной агитацией с использованием его фотографий.

После решения суда Федосеев в очередной раз не смог принять участие в выборах. Он пытается занять выборные должности в Петербурге с 2021 года. На муниципальных выборах 2024 года Федосеев баллотировался в трех муниципалитетах.

Обновление: Представитель Федосеева, адвокат Алексей Калугин сообщил в своем Telegram-канале, что его доверитель дал пояснения в полиции. По его словам, Курбанов полагает, что Федосеев имеет отношение к поступающим ему угрозам. Калугин утверждает, что Федосеев к этому не имеет отношения и выступает за "честную борьбу на выборах" без каких-либо угроз.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру