"Новые люди" принесли бумажные самолетики к петербургскому консульству Франции

Вечером 25 августа сторонники и члены партии "Новые люди" провели акцию у консульства Франции в Петербурге, рассказали ЗАКС.Ру представители объединения. Несколько десятков человек принесли бумажные самолетики к зданию дипмиссии в поддержку предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова, задержанного накануне в Париже. Свои поделки партийцы клеили на фасад здания на Невском проспекте.

Ранее аналогичная акция с участием вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова состоялась у посольства Франции в Москве. В партии "Новые люди" считают, что задержание известного бизнесмена с петербургскими корнями может иметь политический подтекст, а также быть инструментом для получения личных данных пользователей.

Дурова задержали вечером 24 августа. На эти известия активно отреагировали российские политики, чиновники и другие публичные персоны. В основном российский истеблишмент упрекает европейские страны в двойных стандартах и в несоблюдении безусловного права на свободу слова. Напомним, несколькими годами ранее российские власти и сами предпринимали попытки заблокировать мессенджер, правда, безуспешные. В последнее время суды неоднократно штрафовали Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства. Последний штраф составил 4 млн рублей.

Константин Леньков / Фото представлено партией "Новые люди"