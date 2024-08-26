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Новости 10:58

Мейксин: первый рабочий день членов УИК стартует 28 августа

фото ЗакС политика Мейксин: первый рабочий день членов УИК стартует 28 августа

Члены участковых избирательных комиссий заканчивают свое обучение перед предстоящими выборами, об этом 26 августа в своем Telegram-канале заявил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Их первый рабочий день стартует 28 августа. 

Подготовка к голосованию идет в плановом порядке, отметил Мейксин.

Он напомнил, что на территории Петербурга будет работать 1951 "постоянный" избирательный участок. Мейксин ранее заявлял, что городская комиссия готовит также  46 участков в местах временного пребывания избирателей — в аэропорту Пулково, на Московском и Ладожском вокзалах, в медучреждениях. Кроме того, ГИК утвердил создание экстерриториальных избирательных участков на территории Ленинградской и Псковской областей, в Карелии и в Мариуполе. 

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. В эти дни петербуржцы будут выбирать губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу. 

Фото: ЗАКС.Ру


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