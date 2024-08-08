Выборы губернатора Петербурга идут в регионы

Фото: ЗАКС.РуПетербургская избирательная комиссия опубликовала на своем сайте список из 91 экстерриториального избирательного участка для голосования на выборах губернатора. Вне города проголосовать удастся в трех регионах Северо-Запада и в городе-побратиме Мариуполь. Опрошенные ЗАКС.Ру спикеры с пониманием отнеслись к вынесенному решению.

Три соседних региона и город-побратим

Само по себе голосование вне города петербуржцам не в новинку. В 2019 году выборы главы города прошли, в том числе, на 77 избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях. Теперь, в придачу к ним, комиссии организуют в Карелии и на новых территориях.

Стремление расширить географию выборов в ГИК объясняют заботой о дачниках, которым якобы неудобно возвращаться в город специально ради голосования. В таком случае выборы придут к ним сами, причем порой в прямом смысле слова. Как ранее сообщил ЗАКС.Ру глава комиссии Максим Мейксин, помимо стационарных участков вне Петербурга планируют создать и выездные комиссии.

Суммарно в трех регионах СЗФО голосование организуют на 89 участках. В первую очередь, это коснется Ленобласти, где для горожан подготовят 64 места для голосования. Далеко не все избирательные участки разместятся в отдалении от Петербурга. Часть из них откроется в Ленобласти поблизости от городской черты. В частности, три УИК появятся в Новом Девяткино, другие — в Большой Ижоре и Малом Карлино. Горизбирком намерен охватить голосованием 13 из 16 районов соседнего региона. Исключение сделают для Кингисеппского, Сланцевского и Тихвинского районов.

В Псковской области появится 20 УИК. Два участка откроют непосредственно в региональной столице, прочие, в основном, появятся в районных центрах. Избирателей будут ждать как на севере, так и на юге области.

В Карелии участки откроются исключительно в городах — два в Петрозаводске и по одному в Лахденпохье, Олонце и Сортавале.

Выбирать губернатора Петербурга будут и в новых регионах. Уже сейчас известно о том, что в Мариуполе на территории ДНР откроют два УИК для строителей из Петербурга.

Таким образом, к настоящему моменту Горизбирком договорился о проведении выборов на 91 избирательном участке в трех соседних и одном отдаленном регионе. Кроме того, во всех четырех новых регионах намереваются организовать экстерриториальные участки в воинских частях для участников СВО. Голосование там будет досрочным и продлится в период с 28 августа до 5 сентября.

Возможности и сложности

Участвовать в выборах губернатора будут действующий градоначальник Александр Беглов ("Единая Россия"), муниципальный депутат Павел Брагин ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и депутат Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР). Опрошенные ЗАКС.Ру спикеры в целом благожелательно отнеслись к идее организации участков в других регионах. В то же время у каждого из них нашлись свои аргументы для обоснования позиции.

Малинкович и Брагин, среди прочего, упирали на необходимость голосования участников СВО.

— Очень много, в том числе, из Санкт-Петербурга, людей, которые так или иначе мобилизованы, <...> безусловно, возможность для них проголосовать я считаю важной для них позицией, — заявил Брагин корреспонденту ЗАКС.Ру.

На вопрос об отношении к открытию участков в менее отдаленных регионах кандидат вспомнил, что на осень приходится время сбора урожая. "Есть большое количество людей пожилых, опять же тех, кто с семьями на какое-то время выехал, кто-то ушел на удаленку, и эти люди находятся в экологически-благоприятной зоне", — отметил представитель "Зеленых" и выразил сомнение в том, что дачники захотят специально ехать в город для участия в выборах.

Малинкович считает, что появление экстерриториальных участков следует воспринимать в качестве одного из прочих нововведений в избирательном законодательстве наравне с ДЭГ. В то же время больших проблем с голосованием вне Петербурга лидер "Коммунистов России" не видит.

— Весь вопрос заключается в том, что количество проголосовавших на экстерриториальных участках должно быть разумным. <...> Я очень надеюсь, что все это понимают. Чтобы не было такого, что там проголосовало какое-то огромное количество людей, непропорциональное тому, что там находится, — высказался он.

Сам Малинкович планирует призывать дачников возвращаться со своих участков, чтобы проголосовать в городе. Последнее, в том числе, связано с обеспечением контроля за выборами. В Петербурге политическая организация намерена выставить "максимально возможное количество наблюдателей", при этом не откажется от поддержки других партий.

— Я тоже от них с удовольствием приму помощь, потому что, конечно, у КПКР нет возможности все участки закрыть, — признал кандидат. — Но может быть, поможет и КПРФ, братская партия, и эсеры, пусть они направляют своих людей.

В целом организация участков в других регионах не вызывает у Малинковича протеста. По его словам, в любом случае будет лучше, если избиратели смогут проголосовать, чем если бы они были лишены такого права. "Коммунисты России" располагают ячейками в Карелии и Псковской области и потому будут наблюдать за процедурой, следует из его слов.

Брагин на вопрос о наблюдении за выборами на "дачных участках" ответил отрицательно. По его словам, на это у партии "не хватит возможностей".

В свою очередь, ЛДПР "безусловно" намерена контролировать ход голосования не только в Петербурге, но и за его пределами, заявил ЗАКС.Ру лидер партийной фракции в Заксобрании Павел Иткин. Попутно он поделился мнением о важности участия в выборах.

— Не все находятся на территории города, но личное участие в выборах — это всегда очень важно, — выразил мнение он. — Я лично считаю, что человек, который не участвует в выборах, в некотором смысле не имеет серьезных оснований критиковать власть, потому что он от этого абсолютно абстрагируется и не делает свой осознанный выбор.

Иткин отметил, что ЛДПР представлена во всех регионах страны и потому располагает возможностью обеспечить наблюдение на участках. "Это одна из частей нашей работы", — присовокупил он.

Коллега Иткина, глава фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник поделился с ЗАКС.Ру личным мнением насчет обустройства загородных участков. Депутат поддержал принятое Горизбиркомом решение и отметил, что оно послужит удобству пожилых петербуржцев.

— Я думаю, что никто не будет тратить бюджетные деньги за просто так, — высказался Крупник. — Ведь все это, как мы понимаем, в любом случае упирается так или иначе в деньги. И поэтому, я думаю, что раз эти участки дополнительные [будут] открыты, значит, люди, которые придут голосовать на эти участки, нуждаются в этих участках.

Парламентарий высказал мнение, что появление экстерриториальных участков продиктовано их необходимостью для избирателей. "Чтобы как можно больше людей пришло на выборы, сделало свое волеизъявление и чтобы были созданы все условия для абсолютно демократического голосования", — заявил Крупник.

Традиционно наблюдение за выборами организует Общественная палата Петербурга. Однако пока решение о контроле за голосованием вне города не принято, рассказал ЗАКС.Ру член городской ОП политолог Дмитрий Солонников.

— Вопрос об экстерриториальных участках еще не рассматривался. Я думаю, что мы ознакомимся с информацией, которая будет из Горизбиркома более подробная и, соответственно, примем решение, — предположил спикер.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру