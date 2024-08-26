В Колпинском районе появится новое общественное пространство

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер Колпинскому району для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили 26 августа в пресс-службе ГАТИ. Новое общественное пространство появится на берегу Невы.

В пресс-службе считают, что через год территория недалеко от дома 9 на Невской улице в поселке Саперный, заросшая деревьями и травой, станет новой точкой притяжения. Утверждается, что на этом месте появится детская площадка, дорожки, а также высадят более 1000 деревьев и кустарников.

Напомним, что 31 августа в Колпино откроют самый большой в Петербурге экстрим-парк. Там будут скейт-парк и "памп трек" для езды на велосипеде по сложному рельефу, площадки для мини-футбола. Также в Колпино ко Дню знаний откроют новое здание художественной школы №3.

Фото ГАТИ