Бросившую коктейль Молотова в избирком приговорили к полутора годам колонии

Московский районный суд Петербурга 26 августа приговорил Александру Карасеву к одному году и шести месяцам колонии-поселения за воспрепятствование работе избирательных комиссий (ч.2 ст. 141 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. В марте 2024 года Карасева бросила коктейль Молотова в здание школы, где проходили выборы президента.

Суд засчитал каждый проведенный Карасевой день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. С учетом этого ей остается приблизительно семь месяцев от назначенного срока.

Карасева привлекалась к уголовной ответственности впервые. На этапе следствия она оказывала содействие правоохранительным органам и признала вину. Также она пожертвовала 30 тысяч рублей в благотворительный фонд, который занимается помощью участникам специальной военной операции. Адвокат Карасевой во время прений заявил, что к совершению преступления ее доверительницу вынудил некий звонок от неизвестного. Адвокат просил назначить подзащитной денежный штраф.

Сама Карасева в суде заявила, что раскаивается и осознает свою вину. Решение бросить бутылку с зажигательной смесью она объяснила уязвимым положением в день совершения преступления.

Максимальное наказание по статье о воспрепятствовании работе комиссии составляет четыре года лишения свободы. Дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, во время выборов президента 15 марта Карасева бросила бутылку с зажигательной смесью в здание школы № 358, в которой располагались участковые избирательные комиссии № 1395 и № 1396. Причинить значительный ущерб ей не удалось. После броска слегка оплавилась информационная табличка на стене школы. С 16 марта Карасева находится в следственном изоляторе.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру