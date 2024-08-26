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Новости 19:18

Станцию "Чернышевская" закрывали из-за остановки эскалатора

фото ЗакС политика Станцию "Чернышевская" закрывали из-за остановки эскалатора

Станцию красной ветки петербургского метрополитена "Чернышевская" закрывали на вход в час пик, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе подземки города.

Станцию закрыли в 18:30. Причина в остановке эскалатора. Ранее эскалаторы на "Чернышевской" уже останавливались. Например, в июле на третий день открытия станции после капитального ремонта они остановились дважды.

В этот раз встал эскалатор на спуск в метро, петербуржцам пришлось спускаться самостоятельно. Это третья остановка эскалатора на станции с открытия. Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями "Площадь Восстания" и "Площадь Ленина".

На данный момент станция "Чернышевская" вновь работает штатно.

Напомним, что станцию "Чернышевская" открыли 13 июля 2024 года после почти двухлетнего капитального ремонта.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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