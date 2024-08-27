В Кремле не используют Telegram в служебных целях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в администрации президента не пользуются ни одним мессенджером в служебных целях, пишет 27 августа "Интерфакс".

Журналисты спросили Пескова, собираются ли в Кремле "чистить" переписки после задержания Павла Дурова во Франции. Он ответил, что этим заниматься — "полная глупость". По его словам, все мессенджеры ненадежны с точки зрения безопасности, поэтому госслужащие не должны ими пользоваться в служебных целях.

"Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает", — добавил Песков.

Напомним, что 24 августа во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Французская прокуратура обвиняет бизнесмена в 12 преступлениях. Среди них, например, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и другие киберпреступления. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим.

Фото: соцсети Дурова