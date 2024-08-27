Депутаты МО "Южно-Приморский" шестого созыва напоследок обратились в ЗакС

Вечером 27 августа состоялось последнее заседание депутатов МО "Южно-Приморский" шестого созыва. Проводить муниципалов пришел депутат Законодательного собрания Андрей Алескеров, который до 2021 года возглавлял муниципальный совет. Следующее заседание муниципального совета пройдет уже в новом составе.

"Мне, честно говоря, было комфортно работать с вами. Не всегда, может быть, совпадали позиции по некоторым вопросам, но каждого депутата и муниципальный совет шестого созыва объединяло одно - каждый был нацелен и ориентирован на то, чтобы сделать муниципальный округ "Южно-Приморский" комфортней, безопасней, решить те проблемы, которые мешали достаточно большое количество времени. Я могу сказать, что за пять лет колоссальное количество вопросов было закрыто", - обратился Алескеров к коллегам.

В ходе заседания муниципалы приняли проект обращения к председателю Законодательного собрания Александру Бельскому с предложением проработать городское законодательство так, чтобы власти имели полномочия для демонтажа дорог, которые находятся в собственности Петербурга. С инициативой выступил депутат Валерий Веремейчик. Так муниципальный совет не оставляет попыток добиться уничтожения невостребованной дороги на Жемчужном пляже.

Прощаясь, глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев рассказал о предстоящих выборах. Из действующих депутатов баллотируются лишь двое. Сам Епифанцев был снят с выборов в этом округе. Он шел по спискам КПРФ. Почти половину представителей компартии отказались регистрировать из-за неких проблем с проведением партийной конференции.

Константин Леньков / Кадр из трансляции