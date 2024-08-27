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Муниципал 27 августа, 20:04

Депутаты МО "Южно-Приморский" шестого созыва напоследок обратились в ЗакС

фото ЗакС политика Депутаты МО "Южно-Приморский" шестого созыва напоследок обратились в ЗакС

Вечером 27 августа состоялось последнее заседание депутатов МО "Южно-Приморский" шестого созыва. Проводить муниципалов пришел депутат Законодательного собрания Андрей Алескеров, который до 2021 года возглавлял муниципальный совет. Следующее заседание муниципального совета пройдет уже в новом составе. 

"Мне, честно говоря, было комфортно работать с вами. Не всегда, может быть, совпадали позиции по некоторым вопросам, но каждого депутата и муниципальный совет шестого созыва объединяло одно - каждый был нацелен и ориентирован на то, чтобы сделать муниципальный округ "Южно-Приморский" комфортней, безопасней, решить те проблемы, которые мешали достаточно большое количество времени. Я могу сказать, что за пять лет колоссальное количество вопросов было закрыто", - обратился Алескеров к коллегам. 

В ходе заседания муниципалы приняли проект обращения к председателю Законодательного собрания Александру Бельскому с предложением проработать городское законодательство так, чтобы власти имели полномочия для демонтажа дорог, которые находятся в собственности Петербурга.  С инициативой выступил депутат Валерий Веремейчик. Так муниципальный совет не оставляет попыток добиться уничтожения невостребованной дороги на Жемчужном пляже. 

Прощаясь, глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев рассказал о предстоящих выборах. Из действующих депутатов баллотируются лишь двое. Сам Епифанцев был снят с выборов в этом округе. Он шел по спискам КПРФ. Почти половину представителей компартии отказались регистрировать из-за неких проблем с проведением партийной конференции

Константин Леньков / Кадр из трансляции


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Веремейчик Валерий Павлович
Пока еще нет голосов...
Епифанцев Юрий Борисович
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Веремейчик Валерий Павлович
Епифанцев Юрий Борисович 




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