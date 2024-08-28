Жену кандидата в МО "Народный" увезли в психбольницу после споров о политике

Супругу кандидата в депутаты МО "Народный" Александра Калинина-Соколенко Анастасию держат в психиатрической больнице №3 имени И.И. Скворцова-Степанова. Она там оказалась после задержания в Курортном районе, куда она приехала навестить мать. В ходе общения женщины решили обсудить политику, относительно которой взгляды у членов семьи разошлись, рассказал ЗАКС.Ру сам кандидат. Его жена придерживается оппозиционных взглядов.

Калинин-Соколенко полагает, что задержание его жены связано с его планами принять участие в муниципальных выборах - она числится его доверенным лицом. Сам он узнал о задержании от супруги - ей разрешили позвонить утром 28 августа. Сейчас кандидат обратился за помощью к правозащитным организациям.

- По телефону Анастасия мне сообщила, что в отношении нее в принудительном порядке будет проведена медицинская экспертиза, а дальше суд. Я так понимаю, речь о принудительном лечении. Кроме того, она сообщила, что объявляет голодовку в знак протеста против того, что происходит, - рассказал ЗАКС.Ру Калинин-Соколенко.

Отметим, годом ранее, в сентябре 2023 года Анастасию Калинину-Соколенко уже задерживала полиция. Поводом для этого стало якобы невыполнение требований сотрудников полиции и подозрение в употреблении запрещенных веществ.

Чета Калининых-Соколенко ведет информационный портал "Ладога.ру". В их группе "ВКонтакте" в основном публикуются картинки про СССР и личные фотографии авторов блога. На него подписано менее тысячи человек. Сам Калинин-Соколенко неоднократно предпринимал попытки принять участие в выборах. В 2024 году он баллотируется от Партии социальной защиты.

Константин Леньков / Фото Ладога.ру