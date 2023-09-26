В Смольнинском появилась первая "агитация" к муниципальным выборам

До муниципальных выборов в Петербурге еще год, а предвыборная кампания в МО "Смольнинское" уже началась. Так, на территории округа заметили листовки в поддержку члена Партии социальной защиты, главного редактора издания "Ладога.ру" и атамана Александра Калинина-Соколенко. ЗАКС.Ру расспросил "кандидата" о подготовке к выборам.

Агитационные плакаты в МО "Смольнинское" за претендента в совет от Партии социальной защиты появились в местных парадных конце сентября. На них обратил внимание Telegram-канал "Будничный". На черно-белой листовке кратко описана биография Александра Калинина-Соколенко: родился в Ленинграде, получил статус магистра юридических наук в ЛГУ, руководитель с 30-летним опытом работы, женат, есть сын. Также он выступает в качестве главного редактора портала "Ладога.ру" и руководителя Ладожской общины казаков Северо-Запада.

Калинин-Соколенко - постоянный участник различных политических сил в Петербурге. Ранее он вручал главе МО "Смольнинское" Григорию Ранкову грамоту за "за убедительную победу над навальнистами и яблочниками". Также у него проходили обыски в рамках уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.

В разговоре с ЗАКС.Ру Калинин-Соколенко рассказал, что решение о столь ранней агитации было принято коллегиально в Партии социальной защиты. Сам он решил выдвигаться, потому что проживает и работает на территории округа.

- Партия коллегиально решила, что сейчас нужно начинать избирательную кампанию и вместе с тем меня определили как лицо избирательной кампании в силу определенных причин. Я, естественно, выполняю решение партии. Я посещал собрания активистов в Смольнинском муниципалитете, и в интернете мы об этом тоже говорили. Поэтому сейчас заявляем о намерении участвовать в выборах. Пойду я, и пойдет моя команда, - рассказал Калинин-Соколенко.

Пока партия определилась примерно с десятью кандидатами, их имена станут известны позднее, добавил претендент в кандидаты. Он также анонсировал, что их представители будут и в других округах, в частности, в соседнем МО "Лиговка-Ямская".

В листовках Калинина-Соколенко содержится резкая критика избранных в действующем созыве муниципалов "Смольнинского". Про нынешнего главу округа Ранкова кандидат в кандидаты отзывается положительно. По его личным наблюдениям, благоустройство в округе далеко не на низком уровне, однако отдавать округ одной партии он не хотел бы.

Также на агитматериалах упомниается поддержка кандидата движением "Центральный район за комфортную среду проживания" и некоего Станислава Кострова. Это движение никак не связано с петербургским активистом Ярославом Костровым, который руководит АНО "Центральный район за комфортную среду обитания", в паблике которого 19 тысяч подписчиков. На движение "Центральный район за комфортную среду проживания" подписаны лишь 79 человек. При этом оформление последнего паблика очень похоже на группу Ярослава Кострова, аватарки сообществ отличаются только цветом.

- Активисты партии социальной защиты и еще ряд НКО, профсоюзов создали такое движение, и одним из руководителей этого движения является Станислав Костров. Так уж получилось, что это однофамилец Ярослава Кострова, который представляет движение с подобными целями. Станислав Костров - давний и уважаемый член партии, человек с активной гражданской позицией. Я надеюсь, что и он тоже будет участвовать в выборах. <...> Это, опять же, коллегиальное решение [назвать движение] партии. Обсуждали разные варианты, но остановились на таком решении, - рассказал Калинин-Соколенко.

К "оригинальному" движению Ярослава Кострова партия, по словам Калинина-Соколенко, относится лояльно и не против сотрудничать. Сам Ярослав Костров сообщил ЗАКС.Ру, что никаких эмоций по этому поводу не испытывает.

Претендент на депутатский мандат признает, что в последние годы самовыдвиженцам стало труднее попасть в бюллетень из-за якобы недействительных подписей, необходимых для выдвижения. Калинин-Соколенко полагает, что профильные специалисты из его команды в достаточной степени владеют избирательным правом, чтобы не допустить отказов в регистрации.

- Конечно, такая вероятность есть, но тем не менее, у нас подготовлены достаточно высококвалифицированные специалисты. действительно, многим независимым кандидатам и кандидатам партий, которые не наделены правом выдвижения без подписей - им отказывали, это правда. Отказывали по надуманным предлогам. Однако, если посмотрите нашу статистику, благодаря высококвалифицированным специалистам у нас в 2019 году кандидаты были зарегистрированы. Одна депутат избралась в Невском районе, потом были выборы в Ленинградской области. Те, которые заявились были без проблем зарегистрированы. То есть мы настолько четко и грамотно собрали подписи, что никаких вопросов не было. Я думаю, у нас грамотные специалисты, которые смогут этот вопрос решить, - уверен он.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии к таким электоральным жаворонкам равнодушны. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа напомнил, что "настоящая" агитация может проводиться лишь в рамках установленной избирательной кампании.

- Агитация - это атрибут избирательной кампания. Любая агитация является таковой только в период избирательной кампании. Распространяемая информация, даже если она содержит дату голосования и призывы голосовать за кого-то или против кого-то сейчас агитацией не признается, поэтому вести ее можно свободно, - сказал Зацепа.

Муниципал Григорий Ранков, на округе которого начала появляться агитация, в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что не видит ничего плохого в агитации за год до выборов. Он уточнил, что агитировать за себя планирует уже после регистрации в качестве кандидата, в рамках объявленной избирательной кампании. Сейчас он занят сбором команды.

- Меньше года до выборов. У всех это обострилось. Чему удивляться? Я не считаю, что пора, просто уже далеко не одну кампанию прошел в центральном районе. За год обостряется у многих, тем более сейчас осень. Осеннее обострение накладывается, - добавил Ранков.

В Партии социальной защиты с кандидатами в МО "Смольнинское" определились в конце 2022 года. Компанию Калинину-Соколенка намерены составить его супруга, еще один постоянный участник муниципальных выборов Игорь Лебедев и другие активисты. Всего в Смольнинском в сентябре 2024 года будут избирать 20 депутатов. На выборах 2019 года здесь победу одержали представители партии "Яблоко" и самовыдвиженцы. Несмотря на это, сменить главу оппозиционерам не удалось. Сейчас часть депутатов находится за границей, а местному совету грозит роспуск из-за непроведения собраний и неисполнения решений суда.

*Минюст внес Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов, также Илья Пономарев включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Константин Леньков, Фото: Центральный район за комфортную середу проживания