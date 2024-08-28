Дебаты для одного кандидата

Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"

Кандидат на должность губернатора Александр Беглов выступил утром 28 августа в предвыборных дебатах в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Это стало его первым появлением в подобном формате на этом канале в ходе текущей избирательной кампании. Отличительной особенностью мероприятия стало отсутствие в студии соперников градоначальника.

Одиночество в эфире

На предыдущих дебатах в эфире телеканала дважды выступали кандидаты Павел Брагин ("Зеленые") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Каждый из них получал по 20 минут на выступление в рамках предложенной темы, при этом формат не предусматривал возможности задавать вопросы сопернику. Кандидат от ЛДПР Максим Яковлев от участия в дебатах оба раза воздержался. В этот раз Беглов, как единственный спикер, получил все 40 минут на то, чтобы высказаться по теме "Петербург — город социальных стандартов".

Несмотря на физическое отсутствие в студии других кандидатов, их имена время от времени звучали. Ведущий Юрий Зинчук озвучивал тезисы из их программ с тем, чтобы дать Беглову возможность поделиться собственными соображениями на этот счет. Всякий раз при этом получалось так, что мнения соперников Беглова были близки его собственной позиции.

— Сегодня со мной в студии работает кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Надо заметить, что все три его соперника решили пропустить этот тур и, по действующему регламенту, телевизионные дебаты могут проводиться в таком формате с одним кандидатом, — заявил ведущий в начале эфира и предоставил слово единственному участнику.

Свое выступление Беглов начал с того, что поправил Зинчука. "Прежде всего, хотел бы уточнить формулировку. Петербург — не просто город социальных стандартов, а город высоких социальных стандартов", — уточнил он.

По мнению Беглова, сейчас Петербург "задает высокие стандарты заботы о людях". В подтверждение своих слов он привел в пример недавнее увеличение прожиточного минимума на 2025 год и повышение минимального размера оплаты труда до 28 750 рублей, а также на принятое решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.

— Устранили дефицит социальных объектов. В 2019 году Петербургу не хватало 100 школ, 200 детских садов. К концу этого года в общей сложности город получит 105 школ, 221 детский сад, — рассказал кандидат и перечислил другие достижения в социальной сфере за последние годы. В частности, он упомянул работу по решению проблемы обманутых дольщиков, сокращение очереди на получение жилья, а также введение нового стандарта для строительства школ и детсадов.

Помимо этого, губернатор поведал о работе по благоустройству городских территорий. "Полтора миллиона горожан получили благоустроенные парки, новые прогулочные зоны, места для активного и спокойного отдыха рядом с домом. Мы открыли за пять лет 226 общественных пространств, привели в порядок 720 дворов, построили 1 200 детских площадок", — сыпал цифрами Беглов. Отдельно он упомянул о 64 восстановленных или построенных фонтанах, после чего рассказал о мерах поддержки семей участников СВО.

Беглов и солидарность с отсутствующими

Во второй части передачи Беглов перешел непосредственно к рассказу о своей предвыборной программе. Временами в его выступление вклинивался Зинчук и просил прокомментировать тезисы из программ других кандидатов. От каждого из них он представил по два высказывания.

Для начала Беглов напомнил о том, что доходная часть бюджета Петербурга преодолела в 2022 году отметку в один триллион рублей. "Наш следующий рубеж — два триллиона рублей в 2030 году", — сообщил он и добавил, что это позволит "вывести все сферы жизни Северной столицы на уровень мегаполиса XXI века". Всего, по его словам, сейчас определены 10 приоритетов развития города на следующую пятилетку. Среди них — реализация мегапроектов, включая строительство ВСМ, КАД-2, ШМСД и Большого Смоленского моста через Неву, а также возведение школ по новому стандарту на месте существующих, поддержка пенсионеров, увеличение продолжительности жизни горожан до 80 лет к 2030 году, сохранение городского наследия, развитие промышленности и строительство метро.

Зинчук предложил выступающему высказаться по программе кандидата Яковлева о поддержке института семьи. Беглов заявил, что "с уважением" относится к инициативам ЛДПР по защите традиционных ценностей. Касательно тезиса конкурента он поведал о расширении поддержки многодетных семей в городе и упомянул подарки новорожденным. Тезис Яковлева о необходимости популяризации спорта также нашел поддержку у Беглова, который тут же рассказал о принимаемых мерах в этом направлении.

Из программы Малинковича ведущий выбрал требование "восстановления промышленного, научного и культурного потенциала города с особым акцентом на оборонную промышленность и наукоемкие технологии" и заявление о необходимости массовой подготовки кадров для промышленных предприятий.

— Предложение правильное, — отреагировал на первый тезис Беглов. — Мы целенаправленно занимаемся этим все последние годы и добились хороших результатов. В прошлом году промышленность дала бюджету 182 млрд рублей, это в два раза больше, чем пять лет назад.

Второе предложение также не вызвало у Беглова каких-либо возражений. Он сообщил о проведенной сертификации образовательных центров на предприятиях и о расширении приема в колледжи по наиболее востребованным направлениям, а заодно поделился планами в этом направлении на будущее.

Последним из пунктов озвученной Бегловым программы стал "Комфорт и уют в городе", касающийся, в том числе, вопросов благоустройства зеленых зон. Здесь же нашлось место рассуждениям об экологии, особое внимание которой уделяет кандидат от "Зеленых" Брагин. Ведущий упомянул предложение последнего "свести к минимуму" количество общественного транспорта на двигателях внутреннего сгорания. Беглов на это отреагировал заявлением о важности чистого воздуха и поведал о переводе на природный газ более трех тысяч городских автобусов, а также всех городских котельных. "Это позволило снизить вредные выбросы в атмосферу на 27 тысяч тонн в год", — отметил он. Также Беглов поддержал требование Брагина о стимулировании раздельного сбора мусора. По его словам, прежде раздельный сбор был "уделом энтузиастов", теперь же этим занимаются на городском уровне. К концу 2023 года раздельный сбор стал возможен во всех районах Петербурга, добавил кандидат.

На вопрос ЗАКС.Ру о причинах отсутствия на прошедших дебатах Брагин заявил, что уже представил свою программу в ходе предыдущих двух туров. По словам кандидата, сейчас акцент избирательной кампании перенесен на работу непосредственно с горожанами, в том числе в МО "Ульянка", где он также участвует в муниципальных выборах.

— Я уже непосредственно занимаюсь агитацией людей на улицах, помогаю своей команде. Потому что очень много будет задач, времени катастрофически не хватает, честно вам скажу, я уже сплю по пять-шесть часов, — заявил Брагин.

Дозвониться до Малинковича корреспонденту не удалось. Впрочем, на предыдущих дебатах он говорил о том, что не придет в связи с необходимостью поддержать избирательные кампании однопартийцев из других регионов. В Telegram-канале "Компартия Коммунисты России" утром вышел пост о награждении членов фракции КПКР руководством Заксобрания Алтайского края. На приложенной к тексту фотографии вместе с другими был запечатлен Малинкович. Накануне тот же канал сообщал о посещении политиком Красногорского филиала Музея Победы в Подмосковье.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"