КПРФ собрала 150 подписей против переименования площади Труда

Петербургское отделение КПРФ провело сбор подписей против переименования площади Труда. Ранее в поддержку возвращения площади дореволюционного названия высказывался губернатор Александр Беглов. В начале августа он заявил, что находит нужным вновь назвать площадь Благовещенской по названию стоявшей там церкви. При этом он отметил, что сперва следует спросить мнение горожан по этому вопросу.

Сбор подписей под обращением в Топонимическую комиссию с призывом отказаться от переименования площади состоялся накануне, 28 августа. Меньше чем за час активистам удалось собрать около 150 голосов петербуржцев, рассказали ЗАКС.Ру в городском отделении КПРФ. Это стало первой подобной акцией коммунистов по названному поводу. В партии заявили, что намерены и далее продолжать проведение подобных мероприятий.

До этого КПРФ раскритиковала возможность переименования площади Труда в Благовещенскую. Также сторонники партии провели одиночные пикеты, протестуя против подобных планов.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ ЛЕНИНГРАД / Telegram