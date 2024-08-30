Археологи обследовали "Сад на Неве" на возможность строительства колокольни Смольного собора

Участок "Сада на Неве" на Смольной набережной обследовали на пригодность в качестве альтернативной площадки для строительства колокольни Смольного монастыря по проекту архитектора Бартоломео Растрелли, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Фонд содействия восстановления объектов истории и культуры Санкт-Петербурга. Последние годы эта организация продвигает инициативу по воплощению нереализованного замысла архитектора.

Презентовать результаты исследования территории фонд планирует в сентябре. Пока в организации сообщили, что на участке "Сада на Неве" обнаружили, предположительно, остатки фортификационных сооружений. Для окончательного решения по пригодности этого участка для строительства нужно проводить полноценные раскопки. Представитель фонда Анна Хмелева рассказала ЗАКС.Ру, что место на Смольной набережной было предложено Советом по сохранению культурного наследия. Однако в фонде рассматривают возможность возведения колокольни на площади Растрелли. Другие варианты размещения объекта инициаторами проекта не обсуждаются.

Несмотря на проведенное исследование, вопрос о непосредственно строительстве колокольни, по словам Хмелевой, сейчас обсуждать неуместно. Из-за масштабов предполагаемой стройки проект требует детальной проработки. Кроме того, приступить к реализации на данный момент невозможно из-за ограничений действующего законодательстве об охране культурного наследия.

- Есть вопрос обоснования для ЮНЕСКО. Плюс, мы много работаем в архивах, и по спорным вопросам проводим серьезную работу по верификации данных, путем сопоставления всех доступных источников. И да, мы провели археологию и социологию. Решать, где строить и строить ли - будет город после обсуждения с экспертным сообществом, - рассказала Хмелева.

Напомним, Совет по сохранению культурного наследия обсуждал инициативу по воплощению нереализованного проекта Растрелли летом 2023 года. Тогда и было предложено рассмотреть альтернативные площадки. По замыслу архитектора, колокольня должна была стать частью комплекса Смольного собора. Сейчас из-за охранного статуса подобные проекты реализовать невозможно. В конце 2021 года примерный облик колокольни воссоздали с помощью тысячи дронов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру