Перед выборами в Петербурге состоится прямая линия с Москаленко

Прямая линия с вице-губернатором Валерием Москаленко состоится 5 сентября в 20:00, сообщил 30 августа губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе "Вконтакте" правительства города.

Москаленко курирует комитеты имущественных отношений, по госзаказу. Он также контролирует деятельность комитетов по правопорядку и экономической политике.

Вопросы можно прислать ему на страницу во "Вконтакте", а также оставить по номеру телефона 246-79-49.

Напомним, что предыдущая прямая линия прошла 29 августа с вице-губернатором Ириной Потехиной. Ранее также анонсировался эфир с вице-губернатором Натальей Чечиной, отвечающей в том числе за внутреннюю политику, однако ее визит в студию телеканала "Санкт-Петербург" был отложен на неизвестный срок.

Фото: gov.spb.ru