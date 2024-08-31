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Новости 11:52

Плодовый сад во Фрунзенском районе обновят в ближайшие годы

фото ЗакС политика Плодовый сад во Фрунзенском районе обновят в ближайшие годы

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время рабочего объезда посетил Плодовый сад и заявил, что пространство обновят в ближайшие годы. Об этом чиновник сообщил 31 августа в своем Telegram-канале. 

По словам Разумишкина, в саду будет закольцованный маршрут для прогулок и бега. Там создадут детские площади, зону отдыха и высадят плодовые деревья.

Также чиновник отметил, что сквер Псковских десантников готов на 75%. Осталось положить газонное покрытие, посадить деревья и провести другие работы по благоустройству, отметил Разумишкин. Ожидается, что пространство откроют в начале октября. Напомним, название зеленая зона на улице Белы Куна получила в 2022 году. 

Разумишкин еще побывал в сквере на улице Турку, где создадут единый прогулочный маршрут. Уже сейчас в этой зелёной зоне высажены 450 деревьев и 4800 кустарников. Работы закончат до конца сентября. 

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 23 августа глава МО № 72 Павел Швец обращался к Разумишкину с просьбой внести Плодовой сад в программу городского благоустройства.

Кадр из видео Разумишкина


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