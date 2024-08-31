Горизбирком аккредитовал на выборы более 300 журналистов

Петербургская избирательная комиссия аккредитовала более 300 журналистов из 34 региональных СМИ, сообщил в своем Telegram-канале 31 августа председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Кроме того, были аккредитованы десятки представителей федеральных СМИ.

Мейксин напомнил, что прием заявок на освещение выборов закончился 29 августа. По его словам, Горизбирком "всегда уделяет большое внимание взаимодействию со СМИ". Он подчеркнул, что журналисты помогают делать избирательный процесс открытым и прозрачным.

Голосование пройдет с 6 по 8 августа. В эти дни петербуржцы будут выбирать губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу. На территории Петербурга будут работать 1951 "постоянный" избирательный участок и 46 участков в местах временного пребывания. Также граждане смогут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях, Карелии и Мариуполе.

Фото: ЗАКС.Ру