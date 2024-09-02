Бельский с коллегами поздравил учащихся с Днем знаний

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский утром 2 сентября поздравил с Днем знаний учеников 755-й школы для детей с расстройствами аутистического спектра в Василеостровском районе. Компанию ему составил лидер фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павел Крупник. Спикер вручил директору Регионального центра аутизма Ларисе Демьянчук почетную грамоту.

"Доброе утро с особенными ребятами. Встречаем учебный год в 755-й школе, где обучают учеников с расстройствами аутистического спектра. Одаренных и талантливых "детей дождя", которым просто нужно чуть больше нашего внимания", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Их однопартиец Александр Ходосок с напутственным словом выступил в школе №450 Курортного района. Депутат-единоросс Вера Сергеева тоже приняла участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний, однако встречалась она в этот день не со школьниками. Она присутствовала на построении в Санкт-Петербургском университете МВД, выпускницей которого она является. Депутат Антон Соловьев тоже посетил "силовое" учреждение. Он присутствовал на построении в Академии Следственного комитета.

Лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе Дмитрий Павлов общался со школьниками из 93-й школы Пушкинского района. Депутат выяснял, кем хотят стать учащиеся. В основном дети грезят о карьере в спорте. Например, стать футболистами. Некоторые рассказывали о мечте водить полицейскую машину, стать врачом, архитектором, а также продавать автомобили.

Накануне школьников и студентов поздравил с 1 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего учебный год в Петербурге начнется для 600 тысяч учеников школ и 355 тысяч студентов высших учебных заведений.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Законодательного собрания