Горсуд оставил в силе снятие Федосеева с выборов в МО "Литейный округ"

Городской суд Петербурга рассмотрел 2 сентября апелляцию главы регионального отделения "Общества.Будущее" Саввы Федосеева на решение Смольнинского районного суда о его снятии с выборов в МО "Литейный округ". Оспариваемое решение нижестоящей инстанции устояло, сообщил соратник политика Данил Махницкий в своем Telegram-канале.

Снятия Федосеева с выборов добивался сотрудник местной администрации "Литейного округа" Равшанбек Курбанов, баллотирующийся от "Единой России". Поводом для иска послужила публикация фотографии Курбанова в Telegram-канале Федосеева. Муниципал заявил, что снимок был выложен без его согласия. Также он посчитал канал оппонента не заявленной в избирательную комиссию площадкой для агитации. В итоге 22 августа суд признал пост Федосеева агитационным материалом и на этом основании постановил отменить регистрацию кандидата.

На заседании Смольнинского суда Курбанов отсутствовал, однако на процесс в Горсуде он пришел, написал в своем Telegram-канале адвокат Алексей Калугин. Сторона Федосеева представила лингвистическое исследование поста с упоминанием соперника, в котором отрицалось наличие агитации в тексте. По сообщению Калугина, суд приобщил экспертизу к материалам дела.

Сторона Курбанова требовала оставить снятие Федосеева с выборов в силе. Сам он добивался обратного. По итогам заседания суд не стал удовлетворять жалобу кандидата.

Изначально Федосеев подавал документы на выборы в трех муниципальных округах. Помимо "Литейного округа", он планировал баллотироваться в советы МО "Дачное" и МО "Княжево", однако получил отказы в регистрации. Свои решения теризбиркомы объяснили большим количеством бракованных подписей в поддержку выдвижения кандидата. Федосеев обращался с жалобами в Горизбирком, но безрезультатно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру