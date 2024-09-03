Миронов пожаловался на снятия кандидатов с выборов в Петербурге

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов критически высказался о предвыборной кампании в Петербурге. Недовольство политика вызвали случаи отмены регистрации кандидатов от партии, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

В качестве примера Миронов привел случай со снятием с выборов так называемой "команды Барканова" в МО "Адмиралтейский округ". В конце августа Ленинский суд Петербурга отменил регистрацию на выборы 10 кандидатов от СРЗП, возглавляемых главой округа Евгением Баркановым. Также справоросс упомянул в своем посте руководителя "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова, который также был по суду лишен возможности участвовать в выборах в трех муниципальных округах.

"Зачастую отменяют регистрацию кандидатов, которые уже являются действующими муниципальными депутатами, которые годами работают в своих районах, которых знают и поддерживают местные жители", — пожаловался в своем посте Миронов.

Политик пообещал бороться за кандидатов и избирателей в Центризбиркоме и в судах высшей инстанции. Ранее он уже обещал дойти до Верховного суда в связи со снятием кандидатов от СРЗП с выборов в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру