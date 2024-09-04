ГИК не стал приостанавливать полномочия члена комиссии от ЛДПР

Горизбирком Петербурга на заседании 4 сентября не стал принимать решение о приостановке полномочий члена комиссии с правом решающего голоса Валерия Николаева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это был единственный вопрос в повестке дня, ради которого собирался Горизбирком. Поводом для обсуждения вопроса о временном отстранении Николаева стало участие его сына в муниципальных выборах.

Заместитель председателя комиссии Олег Зацепа перед собравшимися сообщил, что действующее законодательство не позволяет родственникам членов комиссий принимать участие в выборах и в таких случаях требуется прекращать полномочия в избиркоме. ЧПРГ Николаев самостоятельно подал заявление о приостановке его полномочий на период выборов. С просьбой о приостановлении полномочий в комиссию обратился сам Николаев.

На заседании Николаев заявил, что, по своему мнению, не нарушает действующее законодательство, поскольку он не работает в комиссии, которая непосредственно отвечает за проведение выборов в МО "Адмиралтейский округ". Также в поддержку Николаева выступил член комиссии Александр Шильман. Он заявил, что не стоит терять "боевую единицу" во время выборов. С похожим мнением выступил коммунист Андрей Беляков, который заявил, что Горизбирком не оказывает какого-либо влияния на ход муниципальных выборов. Член комиссии от "Яблока" Павел Шапчиц в свою очередь выразил мнение, что для чистоты выборов, в случае спорной ситуации, следует принять решение о приостановке полномочий.

С компромиссным предложением выступил председатель ГИК Максим Мейксин. Он предложил отклонить вопрос, однако протокольно дал напутствие Николаеву воздерживаться при голосовании по вопросам, которые связаны с МО "Адмиралтейский округ".

В беседе с ЗАКС.Ру Мейксин на вопрос о причинах рассмотрения вопроса о приостановке полномочий ЧПРГ за полтора дня до старта выборов связан с участившимися сообщениями на эту тему в социальных сетях.

— Потому что начались спекуляции на эту тему, чтобы поставить точку в этой дискуссии мы решили ещё раз это рассмотреть на комиссии, — пояснил Мейксин.

По информации ЗАКС.Ру, комиссия была готова принять положительное решение о приостановке полномочий Николаева, однако незадолго до заседания в комиссию поступила рекомендация ЦИК отклонить этот вопрос.

Николаев длительное время возглавлял муниципальный округ "Семеновское". С 2017 года он является членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии от ЛДПР. Его 20-летний сын Сергей Николаев сейчас баллотируется в совет МО "Адмиралтейский округ" от партии "Единая Россия". Кроме того, Сергей Николаев является сотрудником Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Он занимает техническую должность. На время выборов он ушел в отпуск.

Напомним, выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. В эти дни будут выбирать губернатора, а также депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях. Также в Красносельском и Кировском районах пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по 18-му округу.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру