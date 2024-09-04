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Новости 11:48

Члены избиркома собрали почти все улетевшие в Выборгском районе бюллетени

фото ЗакС политика Члены избиркома собрали почти все улетевшие в Выборгском районе бюллетени

На заседании избирательной комиссии Петербурга прокомментировали улетевшие в Выборгском районе бюллетени с именами кандидатов в Парголово, об этом 4 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова главы горизбиркома Максима Мейксина.

"Был испорчен замок закрывания борта. Вывалилась одна пачка. Бюллетени рассыпались. Члены комиссии собрали почти все. Но два десятка утрачены", – сказал Мейксин.

Также он отметил, что, несмотря на то, что инцидент достаточно неприятный, бланки не являлись полноценными бюллетенями, так как на них не было штампов. Мейксин уточнил, что в избирательной комиссии все зафиксировали.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге улетели несколько десятков бюллетеней. На них были написаны фамилии кандидатов на выборах в МО "Парголово".

Фото: ЗАКС.Ру


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