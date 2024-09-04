На Вишневского* составили протокол по "иноагентской" статье

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении депутата Заксобрания Бориса Вишневского*. Минюст хочет привлечь политика к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП). Это первый подобный протокол в отношении петербургского парламентария.

Материалы были переданы судье 28 августа, следует из карточки дела. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга в беседе с ЗАКС.Ру, на Вишневского* составили протокол в качестве физического лица. По статье о нарушении порядка деятельности иноагента ему может быть назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее телеканал 78 сообщал, что депутата могут оштрафовать как должностное лицо — на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Протокол поступил в суд на следующий день после того, как Вишневскому* отказали в снятии статуса иностранного агента. Ранее этот же суд оштрафовал "яблочника" на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру