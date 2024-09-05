Мейксин: Не по месту жительства собрались голосовать 89 тысяч петербуржцев

В общей сложности 88 972 избирателя в Петербурге намерены голосовать не по месту жительства, сообщил 5 сентября председатель Горизбиркома Максим Мейксин. В основном они подавали заявления через портал Госуслуг.

"88 972 избирателя будут голосовать по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель". При этом более 84 % избирателей предпочли оформить заявления через портал "Госуслуги"", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава ГИК, сейчас участковые избирательные комиссии завершают подготовку списков избирателей.

По состоянию на 1 июля в Петербурге числилось 3 816 178 избирателей, следует из данных Горизбиркома. Это на 802 человека меньше, чем в начале 2024 года.

Голосование в Петербурге продлится с 6 по 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов в 110 муниципальных округах. Также в этот период состоятся довыборы в Заксобрание по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру