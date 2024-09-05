Лавров заявил, что МИД РФ продолжает работу по делу Павла Дурова

В МИД России пытаются наладить контакт с французскими властями и адвокатами по делу Павла Дурова, об этом 5 сентября пишет РБК со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лврова.

Он отметил, что сначала сторона защиты генерального директора мессенджера Telegram предпринимала попытки сотрудничать с Россией, но сейчас не реагирует на предложения о совместной работе.

Также Лавров заявил, что после ареста Дурова российский МИД обращался к Франции и просил предоставить консульский доступ к бизнесмену, однако власти республики считают, что гражданство Франции Дурова в этом вопросе приоритетное. При этом российские дипломаты все равно продолжают работу по делу Дурова.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа во Франции. Местная прокуратура рассказала, по каким преступлениям предъявлено обвинение генеральному директору Telegram. В общей сложности его обвиняют в 12 преступлениях.

Фото: сайт МИД РФ