С начала года в Петербурге привлекли к ответственности 400 уличных музыкантов

В 2024 году около 400 уличных музыкантов в Петербурге были привлечены к ответственности из-за нарушения правил выступлений, сообщил 5 сентября вице-губернатор Валерий Москаленко во время "прямой линии". По его словам, в основном протоколы на исполнителей составлялись за превышение допустимой громкости при игре.

В своем выступлении вице-губернатор упомянул городской закон о регламентации уличных концертов. Согласно норме, музыканты должны заранее уведомлять городские власти о намерении выступить, а также не имеют права превышать установленный для определенной локации уровень громкости. Введение ограничений связано с заботой о жителях окрестных домов и о пешеходах, следовало из слов чиновника.

— За восемь месяцев текущего года по данным правонарушениям порядка 400 человек было привлечено. И в большей части это касалось привлечения к административной ответственности именно по части нарушения звукового режима, — сообщил Москаленко. Он выразил мнение, что исполнители несут ответственность за организацию мероприятий.

При этом вице-губернатор назвал уличных музыкантов "визитной карточкой" Петербурга и добавил, что сам "с удовольствием" наблюдает за их игрой во время прогулок по городу. Также выступления под открытым небом нравится туристам, отметил он.

Петербургское Заксобрание приняло закон об уличных музыкантах в конце 2022 года. Инициатива встретила неприятие со стороны некоторых исполнителей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру