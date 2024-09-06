Мейксин проголосовал на выборах губернатора

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин утром 6 сентября проголосовал на участке в Невском районе, на территории МО "Невский округ", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Члены УИК №1537 включили гимн России ровно в 8:00. По словам главы ГИК, сообщений о каких-либо трудностях на участках во время открытия не было.

- Это сложная очень кампания, она тройная: это и выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга, и выборы муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, и соответственно, довыборы в Законодательное собрание. Поэтому действительно такая сложная напряженная работа. Очень много вопросов, которые требовали организационных решений, - рассказал Мейксин.

Мейксин добавил, что на этих выборах начали работу множество экстерриториальных участков: в Ленинградской, Псковской областях, а также в Карелии и в четырех новых регионах. По мнению Мейксина, большинство избирателей решат посетить участки в пятницу и воскресенье.

В этот раз на выборы Мейксин пришел один - члены его семьи голосовали на другом участке. Напомним, на президентские выборы в марте Мейксин пришел на участок с дочерью.





Выборы продлятся три дня: 6, 7 и 8 сентября. Петербуржцы будут голосовать за кандидатуру на пост высшего должностного лица города. На этот пост претендуют четверо: Александр Беглов ("Единая Россия"), Павел Брагин ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России) и Максим Яковлев (ЛДПР). Также горожане будут выбирать депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях. На территории Кировского и Красносельского районов будут выбирать и депутата Законодательного собрания.

текст и фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру