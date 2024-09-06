Глава Горизбиркома планирует выспаться после понедельника

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, чем он собирается заняться после трехдневных выборов. Вероятней всего, он постарается выспаться. Утром 6 сентября он уже был на избирательном участке, голосовал за кандидатуру на пост губернатора и депутатов МО "Невский округ".

- Я высплюсь, думаю, числа десятого-одиннадцатого, поэтому пока [приходится] только мечтать, - посетовал Мейксин.

Выборы пройдут с 6 по 8 сентября. В Петербурге в эти дни с 8:00 до 20:00 будет работать 1951 "постоянный" избирательный участок. Большинство избирателей смогут выбрать одного из четырех претендентов на губернаторский пост, а также поддержать своих кандидатов в местные советы. На юго-западе, на территории Кировского и Красносельского районов петербуржцы также будут голосовать за своего представителя в Законодательном собрании.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру