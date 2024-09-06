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Новости 10:18

Бойцы в зоне СВО поучаствовали в голосовании на выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Бойцы в зоне СВО поучаствовали в голосовании на выборах губернатора Петербурга

В голосовании на выборах губернатора Петербурга участвуют военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, об этом 6 сентября в своем Telegram-канале рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Избирательные участки открылись в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Как рассказал Мейксин, в голосовании активно приняли участие бойцы Ленинградского полка, который теперь имеет звание Гвардейского. В конце председатель горизбиркома написал, что гордится нашими бойцами.

В Петербурге стартовали трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципальных округах. Также состоятся довыборы депутата Законодательного собрания по 18-му избирательному округу.

Фото: Telegram-канал Максима Мейксина


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович




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