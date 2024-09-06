В Петербурге стартовали трехдневные выборы

Избирательные участки заработали в Петербурге с 08:00 пятницы, 6 сентября. Их открытия в большинстве случаев сопровождались исполнением гимна России.

Участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00. Как ранее сообщал глава Горизбиркома Максим Мейксин, 1 828 из них оборудованы видеонаблюдением. Исключение составили расположенные в медицинских учреждениях УИКи, а также те, где голосуют военнослужащие.

Ожидается, что за ходом голосования в Петербурге будут следить свыше семи тысяч наблюдателей, в том числе международные электоральные эксперты. Мейксин объяснял их присутствие высоким интересом к выборам в городе.

В ближайшие три дня в городе пройдут выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципальных округах. Также состоятся довыборы депутата Заксобрания по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру