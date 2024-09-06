В Петербурге с утра сообщают о недопуске наблюдателей на выборы

С самого утра 6 сентября в Петербурге появляются сообщения о недопуске наблюдателей на избирательные участки. В частности, заявления об этом делали лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова и самовыдвиженец в МО "Звездное" Владимир Леонтьев.

Утром Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале пост о том, что в пяти избирательных участках в Красном Селе не были допущены наблюдатели от партии. В УИК № 1197 корреспонденту ЗАКС.Ру заявили, что не обнаружили имени наблюдательницы от СРЗП в списках наблюдателей, полученных от ТИК. В связи с этим ей не позволили следить за голосованием, рассказала глава участковой комиссии Полина Бухарева. Председатель УИК № 1195 Игорь Петровский отказался от комментариев и заявил, что уже отчитался об этом в районную администрацию. Аналогичным образом не стал рассказывать о причинах недопуска наблюдателя глава УИК № 1196 Андрей Фалёв.

О ситуации в Красном Селе высказался член Общественной палаты Петербурга Валерий Солдунов в ходе онлайн-встречи в медиацентре "Выборы-2024". По его мнению, ответственность за недопуск наблюдателей лежит на кандидатах. "Они [наблюдатели] приходят сами с написанным заявлением, с направлением, не понимая, что это надо было сделать заранее. И никто бы никогда их ни в коем случае бы не отсеял. А теперь закон говорит немножко о другом", — заявил он.

В беседе с ЗАКС.Ру Костров сообщил о том, что в Центральном районе к слежению за выборами не допустили 90 % от наблюдателей, подготовленных его единомышленниками. Причиной этого стало то, что кандидаты якобы не предоставили решения о назначении наблюдателей, рассказал он. По его словам, сейчас команда обсуждает возможность оспаривания решений о недопуске в суде.

Леонтьев рассказал ЗАКС.Ру, что подавал в ТИК № 48 списки наблюдателей. По его словам, претензий к бумагам не возникло, однако в первый день голосования их имен якобы не оказалось в списках на всех семи УИКах. Как сообщил кандидат, после этого он приехал в теризбирком, однако его не пропустили, порекомендовав звонить на городской телефон. Секретарь комиссии якобы положила трубку сразу после того, как услышала вопрос, заявил самовыдвиженец и добавил, что уже подал жалобу в Горизбирком. Сейчас, по его словам, решается вопрос о подаче жалобы в ГИК его не допущенными наблюдателями.

Напомним, в июле ЗАКС.Ру писал о наплыве кандидатов в совет "Звездного". Многие из них отличались своим молодым возрастом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру