В Горизбиркоме отказались от спецкодов на избирательных участках

Горизбирком решил использовать другие инструменты для проверки подлинности фото- и видеоматериалов в сети, снятых в помещениях избирательных комиссий, рассказал ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин 6 сентября. В марте на президентских выборах в помещениях участковых избирательных комиссий развешивали специальные коды, по которым можно было идентифицировать место и время съемки. В комиссии надеются на тесное взаимодействие с журналистами и другие механизмы определения подлинности.

- Это был пилотный проект на выборах президента. Мне кажется, он положительно тогда отработал. Сейчас посчитали, что тех других механизмов проверки, нашего с вами взаимодействия, партнерских отношений - их хватит, - рассказал Кузьмин.

Напомним, ранее председатель Санкт-Петербургский избирательной комиссии Максим Мейксин рассказывал, что специальные коды на участках положительно проявили себя непосредственно в дни голосования, однако уже после голосования неизвестные начали их использовать для "легитимизации" недостоверных материалов.

Сейчас на некоторых участках в Петербурге развешены информационные таблички, в которых обозначено, где можно проводить съемку. Например, возле мест наблюдателей фотографировать разрешено, а вблизи книг избирателей, в которых содержатся персональные данные, - нельзя.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. За первые семь часов на проголосовать за своего кандидата на пост губернатора пришли 366 тысяч человек - это чуть менее 10% от общего числа избирателей. Всего на пост губернатора претендуют четверо: действующий глава города Александр Беглов ("Единая Россия"), муниципальный депутат Павел Брагин ("Зеленые), экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и депутат Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР).

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру