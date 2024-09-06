Тихонова перечислила жалобы эсеров на проходящие выборы в Петербурге

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова подвела 6 сентября итоги первых восьми часов голосования на проходящих выборах. Политик выступила в ходе онлайн-трансляции в своих социальных сетях.

По словам Тихоновой, на муниципальные выборы было зарегистрировано менее 400 человек от СЗРП. Справоросс перечислила причины, по которым полторы сотни выдвиженцев не смогли баллотироваться. В частности, она упомянула случаи, когда кандидаты не приносили лично документы в избирательные комиссии, а отправляли их по почте, после чего получали отказы.

Политик упомянула об отказе в регистрации депутата МО "Большая Охта" Манефы Королевой, а также о снятии всех кандидатов от СРЗП в МО "Адмиралтейский округ". В последнем от партии шла на выборы так называемая "Команда Барканова" под предводительством главы муниципалитета Евгения Барканова. Все 10 человек были сняты с выборов 29 августа по искам от двух конкурентов.

Тихонова напомнила о том, что в "Адмиралтейском округе" ТИК восстановила за день до выборов лишенного регистрации кандидата от другой партии. Без этого на все места там претендовали представители лишь одной политической силы.

— Вопиющий случай, это новелла нынешнего политического сезона. Безусловно, это случай будет рассмотрен. В Центральную избирательную комиссию подана мной жалоба, и жалобы, безусловно, от кандидатов, и понятно, что с этим случаем будем разбираться, — пообещала она.

Также Тихонова заявила о случаях возможных нарушений в ходе продолжающегося голосования. По ее словам, в пяти УИК Красного Села не были допущены наблюдатели от СРЗП из-за их отсутствия в соответствующих списках. Произошло это, по словам кандидатов, из-за того, что в последние дни приема списков ряд теризбиркомов был закрыт. Кроме того, справоросс рассказала об отказе в допуске "больше ста" наблюдателей в Центральном районе по причине неправильной подачи документов.

По словам политика, на избирательном участке № 1200 председатель якобы не разрешил присутствовать двум кандидатам от партии. В связи с этим были составлены жалобы в Горизбирком и в ТИК № 26, копии их Тихонова перед этим выкладывала в своем Telegram-канале.

Справороссы подали жалобы и по другим случаям возможных нарушений в ходе выборов. Речь шла о поздно подвезенных плакатах с информацией о муниципальных выборах, подозрениях на отсутствие пломб на урнах для голосования и о других случаях, обеспокоивших справороссов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру