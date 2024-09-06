Явка на выборах в Петербурге в первый день голосования составила 16,91%

Итоговая явка в первый день голосования составила 16,91%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге 6 сентября. Всего на участки пришли 643 тысячи человек. Отметим, в марте в первый день президентских выборов явка в Петербурге составила чуть более 30%.

На дополнительных выборах в Заксобрание явка за день составила 11,9%. Это более 17 тысяч избирателей.

Напомним, за первые семь часов голосования на участки пришли 336 тысяч человек, чуть менее 10% от общего числа избирателей. На дополнительных выборах в Заксобрание к 15:00 проголосовали более 12 тысяч человек. Дневную явку на муниципальные выборы в Горизбиркоме не стали называть из-за сложностей с подсчетом - для каждого из 110 муниципальных образования число посетителей считается отдельно.

Сейчас избирательные участки уже закрыты для посетителей. Впереди ещё два дня голосования. Подсчет голосов будет проводится в ночь на 9 сентября.

Константин Леньков, фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру