За 7 часов в Петербурге проголосовали 366 тысяч человек

По состоянию на 15:00 на избирательных участках в Петербурге проголосовали 366 тысяч человек, сообщил ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. За 7 часов свой голос за кандидата на пост главы города отдали 9,64% избирателей.

Кузьмин добавил, что обозначить явку на муниципальных выборах затруднительно, поскольку для каждого из 110 муниципалитетов она считается отдельно - называть приблизительные цифры он не стал.

Напомним, выборы стартовали утром 6 сентября. Первые избиратели пришли к открытию участков в 8:00, среди них был председатель Горизбиркома Максим Мейксин. В первые часы голосования некоторые активисты пожаловались, что на участки не пускают их наблюдателей. Политолог Дмитрий Солонников считает, что выборы "очень конкурентные".

Выборы продлятся три дня: 6,7 и 8 сентября. В эти петербуржцы будут выбирать главу города, а также депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру