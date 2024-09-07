В МО "Гавань" полиция задержала человека, который пытался проголосовать с неправильной пропиской

Сотрудники полиции вечером 7 сентября задержали на участке №137 Никиту Никитина, которого заподозрили в попытке проголосовать несколько раз, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Его увезли в отдел. Ранее его якобы видели на участке в другом избирательном округе.

Как рассказал ЗАКС.Ру член комиссии №137 с правом решающего голоса Максим Беляков, фотографию потенциального карусельщика он сначала увидел в общем чате наблюдателей. Показавшийся подозрительным мужчина в ярко-синей футболке сперва получал бюллетень на участке №132, который также располагается на территории МО "Гавань" - там его видели наблюдатели. По словам Белякова, когда Никитин пришел на его участок, он уверенным шагом отправился к конкретному столу, где член комиссии выдала ему бюллетень. Как выяснилось, соответствующей прописки у него не было, однако, он каким-то образом оказался в книге избирателей, но под другим адресом.

— В книге полностью соответствует ФИО, паспортные данные, год рождения… Не сходится только регистрация. Вписан в книгу под другим адресом, — рассказал Беляков.

Член комиссии, которая выдала бюллетень Никитину, отказалась говорить с корреспондентом ЗАКС.Ру.

- Я же не Киркоров, чтобы интервью давать, - отмахнулась она.

Председатель УИК Надежда Кутумова тоже отказалась разговаривать с журналистом. Она призналась, что очень устала.

После того, как несостоявшегося избирателя увезли в отдел полиции, члены УИК приняли решение отстранить коллегу, которая выдала ему бюллетень.

Ранее на Васильевском острове уже жаловались на возможных "карусельщиков", которых видели в течение дня на нескольких участках. О других странностях рассказывал кандидат в депутаты МО "Оккервиль" Кирилл Волков - там оба бюллетеня выдали человеку, который открепился. По закону им позволено голосовать лишь за губернатора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру