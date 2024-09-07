В Петербурге в двух УИК висят QR-коды, ведущие на сайт "Единой России"

В поселке Песочном на столах комиссий УИК № 1257 и № 1258 висят QR-коды, которые направляют на сайт "Единой России", где просят подтвердить факт голосования "ради контроля явки", об этом 7 сентября написала "Фонтанка.ру".

В 1257-й комиссии сообщили изданию, что QR-код повешен на стену, чтобы "некоторые сотрудники" подтвердили свой визит на участок. На вопрос, какие именно приходят "сотрудники", от председателя комиссии последовало действие — она убрала QR-код со стола.

Напомним, на президентских выборах в одном из УИК девушка держала в руке лист QR-кодом и надписью "Подтвердите свое участие". Позднее в петербургском отделении "Единой России" заявили, что партия распространяет сервис "Гео-СМС" по учету явки среди сторонников единороссов.

"Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление. Отсутствие отсылок к партии на изображениях с QR-кодом связано с требованиями электорального законодательства, запрещающего ведение любой агитации", - писал Telegram-канал Медиацентр "Выборы-24" со ссылкой на "Единую Россию".

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру