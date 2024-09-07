ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:38

В Петербурге в двух УИК висят QR-коды, ведущие на сайт "Единой России"

фото ЗакС политика В Петербурге в двух УИК висят QR-коды, ведущие на сайт "Единой России"

В поселке Песочном на столах комиссий УИК № 1257 и № 1258 висят QR-коды, которые направляют на сайт "Единой России", где просят подтвердить факт голосования "ради контроля явки", об этом 7 сентября написала "Фонтанка.ру".

В 1257-й комиссии сообщили изданию, что QR-код повешен на стену, чтобы "некоторые сотрудники" подтвердили свой визит на участок. На вопрос, какие именно приходят "сотрудники", от председателя комиссии последовало действие — она убрала QR-код со стола.

Напомним, на президентских выборах в одном из УИК девушка держала в руке лист QR-кодом и надписью "Подтвердите свое участие". Позднее в петербургском отделении "Единой России" заявили, что партия распространяет сервис "Гео-СМС" по учету явки среди сторонников единороссов. 

"Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление. Отсутствие отсылок к партии на изображениях с QR-кодом связано с требованиями электорального законодательства, запрещающего ведение любой агитации", - писал Telegram-канал Медиацентр "Выборы-24" со ссылкой на "Единую Россию".

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама